Omán redibuja el litoral de Mascate con una marina de lujo

Nuevo desarrollo

El gobierno omaní prevé un nuevo distrito waterfront con usos residenciales, comerciales y de ocio sobre una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados y una inversión superior a 330 millones de euros

Nuevo puerto en Mascate, Omán
Nuevo puerto en Mascate, Omán | Gobierno de Omán

Omán proyecta una nueva marina en Al Khuwair como uno de los grandes desarrollos urbanos que el gobierno quiere convertir en emblema de la nueva Mascate. Se trata de un destino integrado junto al agua, sobre una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, que requerirá una inversión por encima de los 330 millones de euros

Porque el proyecto no se limita a una actuación portuaria. Según el ministerio de Vivienda y Urbanismo de Omán, conforme a la ficha a la que ha tenido acceso La Región Internacional, la actividad económica, residencial y de ocio se darán la mano en un nuevo distrito urbano pensado para reforzar el atractivo de la capital omaní para empresas, residentes y visitantes.

De hecho, la propia documentación oficial incluye de forma expresa que la marina y el waterfront se desarrollarán en una fase temprana de la obra, con el objetivo de activar la zona desde los primeros compases del proyecto.  

La apuesta del sultanato por este nuevo polo urbano queda de manifiesto con la inclusión de Al Khuwair Downtown como uno de sus proyectos estratégicos.

Así, se transformará la zona en un distrito moderno —con infraestructuras avanzadas y una propuesta urbanística prémium junto a áreas comerciales y culturales—, con la ambición última de dotar a Mascate de un perfil internacional de alta gama.

Desarrollo del proyecto

Para llevar a cabo este nuevo desarrollo urbano, el gobierno de Omán ya ha firmado un memorando de entendimiento con Artaş Holding; un grupo turco con experiencia en grandes proyectos residenciales que ha ejecutado ya emblemáticos proyectos inmobiliarios en Estambul.

Además, ha cerrado un acuerdo con OGCC Global para explorar oportunidades de cooperación de cara a convertir este proyecto de Al Khuwair en un moderno polo económico en el corazón de Mascate.

Noticias relacionadas
Un puerto para superyates integrado en un resort de lujo, la nueva puerta de entrada a Emiratos Árabes Unidos Canadá busca expertos en construcción marina para la renovación del litoral de Mulgrave

