Omán redibuja el litoral de Mascate con una marina de lujo
Omán proyecta una nueva marina en Al Khuwair como uno de los grandes desarrollos urbanos que el gobierno quiere convertir en emblema de la nueva Mascate. Se trata de un destino integrado junto al agua, sobre una superficie de 1,5 millones de metros cuadrados, que requerirá una inversión por encima de los 330 millones de euros.
Porque el proyecto no se limita a una actuación portuaria. Según el ministerio de Vivienda y Urbanismo de Omán, conforme a la ficha a la que ha tenido acceso La Región Internacional, la actividad económica, residencial y de ocio se darán la mano en un nuevo distrito urbano pensado para reforzar el atractivo de la capital omaní para empresas, residentes y visitantes.
De hecho, la propia documentación oficial incluye de forma expresa que la marina y el waterfront se desarrollarán en una fase temprana de la obra, con el objetivo de activar la zona desde los primeros compases del proyecto.
La apuesta del sultanato por este nuevo polo urbano queda de manifiesto con la inclusión de Al Khuwair Downtown como uno de sus proyectos estratégicos.
Así, se transformará la zona en un distrito moderno —con infraestructuras avanzadas y una propuesta urbanística prémium junto a áreas comerciales y culturales—, con la ambición última de dotar a Mascate de un perfil internacional de alta gama.
Para llevar a cabo este nuevo desarrollo urbano, el gobierno de Omán ya ha firmado un memorando de entendimiento con Artaş Holding; un grupo turco con experiencia en grandes proyectos residenciales que ha ejecutado ya emblemáticos proyectos inmobiliarios en Estambul.
Además, ha cerrado un acuerdo con OGCC Global para explorar oportunidades de cooperación de cara a convertir este proyecto de Al Khuwair en un moderno polo económico en el corazón de Mascate.
