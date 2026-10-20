El nuevo Audi Q7 llega a España por 95.000 euros

La tercera generación del Audi Q7, el icónico fundador de la familia Q de la marca alemana, está disponible ya en España.

En concreto, el nuevo modelo ha salido a la calle con un motor diésel V6 de tres litros en dos versiones de potencia: con 180 kW (245 CV) y 500 Nm de par, por 95.630 euros; o con 220 kW (299 CV) y 630 Nm, desde 98.500 euros.

Nuevo Audi Q7 | Audi

El motor V6 TDI de tres litros con tecnología MHEV plus cuenta con un compresor eléctrico para una inmediata respuesta al acelerador, toda vez que aporta hasta 18 kW (24 CV) de potencia extra y hasta 370 Nm de par adicional.

Pero, además, su recarga puede hacerse con HVO, un combustible producido a partir de materiales residuales como el aceite de cocina usado que reduce las emisiones de CO2 hasta un 95%.

Diferentes versiones

En función del acabado, el Q7 ofrece distintas versiones. La Advanced, la de acceso, incluye ya un amplio equipamiento funcional y de seguridad de serie, pero quienes busquen una estética más dinámica tienen a su disposición los S Line y Black Line, que aportan un carácter más deportivo y una imagen exterior más exclusiva.

Llamativo diseño

La tercera generación del Audi Q7 conserva su diseño musculoso. Los cuatro aros característicos de Audi, junto con el capó, se sitúan notablemente más altos, lo que hace que la parte delantera del SUV parezca más grande, y su línea de hombros ascendente le confiere una silueta imponente. Además, el distintivo pilar D en la parte trasera es ahora más vertical, lo que da como resultado una línea de techo casi horizontal que ofrece más espacio para la cabeza y más espacio interior.

La iluminación también desempeña un papel especial. Sus (opcionales) faros Matrix LED digitales con módulos micro-LED se basan en una tecnología capaz de proyectar directamente patrones de luz de alta resolución, lo que abre numerosas posibilidades para la distribución adaptativa de la luz y los sistemas de asistencia.

Asimismo, en la parte trasera, las luces OLED digitales de tercera generación cuentan con iluminación de comunicación y una firma lumínica digital activa de un total de ocho disponibles.

Y, como complemento de la estética del nuevo SUV, Audi ofrece una amplia gama de llantas de aleación para mejorar la experiencia de conducción. Si bien de inicio apuesta por las de 20 pulgadas, también cuenta con opciones de 21, 22 o 23.

Interior espacioso

En paralelo, en el interior, los pasajeros disfrutarán de un techo panorámico iluminado con transparencia regulable sobre un habitáculo configurado para cinco plazas. No obstante, por primera vez, están disponibles como opción dos asientos individuales en la segunda fila que, junto con los dos asientos de la tercera fila, permiten una configuración de seis plazas.

Una pantalla de 12,3 pulgadas para el pasajero, dotada con tecnología LCD y modo de privacidad, se suma a la consola central, rediseñada con espacio de almacenamiento y con carga inalámbrica para dos dispositivos móviles.

Interior del nuevo Audi Q7 | Audi

La experiencia a bordo mejora con un sistema de sonido prémium Bang & Olufsen actualizado con sonido 4D y 22 altavoces. "El objetivo es una experiencia sonora envolvente y personalizada que haga que la música no solo se escuche, sino que se pueda sentir físicamente", destaca Audi.

Además de configuraciones como el cierre y la apertura automática de las puertas, el nuevo modelo también ofrece diversas funciones de asistencia a la conducción de serie, como el asistente de conducción adaptativo plus, que ayuda al conductor con la aceleración, el frenado, el mantenimiento de la velocidad y la distancia, así como con el mantenimiento del carril.