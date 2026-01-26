Empresas suizas y británicas se alían para construir una nueva terminal de cruceros en el puerto de Kagoshima (Japón)

Un crucero de la naviera MSC, una de las afectadas por la quiebra de Star Croisiéres.

Dos de las mayores operadoras de cruceros del mundo, la británica RCL Cruises Ltd. y la suiza MSC Cruises SA han decidido aliarse para construir una nueva terminal en el puerto japonés de Kagoshima, situado en una isla artificial dentro de la bahía de Kinko.

Ambas crearán una empresa conjunta a través de la cual construirán y gestionarán esa nueva terminal de cruceros, después de recibir el visto bueno de la Comisión Europea.

Bruselas no ha puesto objeción a ese proyecto debido a que no plantea problemas de competencia, dado su limitado impacto en el Espacio Económico Europeo.