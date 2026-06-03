La OCDE mejora su previsión de PIB para España mientras recorta el crecimiento mundial

España presenta un crecimiento resiliente a pesar del conflicto en Oriente Próximo y de la incertidumbre a nivel global, según la OCDE, que ha revisado al alza las previsiones económicas del país europeo para este año. Así, el think tank de las economías avanzadas anticipa que el PIB español alcanzará el 2,2%, una décima más de lo previsto en su último informe; mientras el dato a nivel mundial cae una décima, hasta el 2,8%.

El dato de España confirma al país que dirige Pedro Sánchez como la economía de la que se espera un mejor desempeño este año, superando así el 0,8% anticipado para la zona euro y el 2% proyectado para Estados Unidos. Esta apreciación descansa en una baja exposición al conflicto en Irán, la fortaleza de la demanda interna, el sólido mercado laboral español y el aumento de los salarios; aunque pone también sobre la mesa el lastre que puede suponer la subida de la inflación al 3,3% este mismo año.

En este contexto, las autoridades españolas deberían, a juicio de la organización con sede en París, aprovechar el dinamismo de la economía para reconstruir el margen fiscal e impulsar el crecimiento de la productividad a través de un entorno empresarial más favorable, un mejor sistema de acceso a la financiación y una reducción de las cargas burocráticas.

Además, el economista jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha abordado la política de regularización de inmigrantes puesta en marcha por el gobierno de España, para puntualizar que es importante asegurar la plena integración laboral de los nuevos españoles, a fin de que puedan realmente contribuir al desarrollo del país.

En lo que atañe a la energía, ha llamado al ejecutivo español a centrar sus medidas para mitigar la subida de precios en los grupos sociales vulnerables y a continuar impulsando el desarrollo de las renovables. La "gran diversificación energética" que ya existe en el país, no obstante, puede estar detrás de la mejor resistencia española ante el actual shock, ha apuntado.

Situación mundial

A nivel global, con el conflicto en Oriente Próximo en el centro de todas sus proyecciones, la OCDE señala que el crecimiento económico mundial será del 2,8% este año siempre que el escenario bélico tenga una duración limitada. En ese escenario, el año que viene permitiría una subida al 3,1%.

Sin embargo, si las perturbaciones persisten hasta bien entrado 2027, el crecimiento global se desacelerará significativamente, hasta apenas un 2,1% en 2026 y un 1,8% en 2027, "lo que podría llevar a algunas economías a una recesión o cerca de ella". Las consecuencias, según sus cálculos, serían más graves para las economías en desarrollo, con reservas energéticas limitadas, redes de protección social débiles, bajos niveles de ahorro privado y monedas más frágiles.

En cuanto a la subida de los precios, calcula que la inflación media en los países del G20 aumente hasta el 4% a cierre de este año.