La ONU busca proveedores para certificar maquinaria pesada

Naciones Unidas ha abierto en Italia una fase preliminar de mercado de cara a localizar proveedores técnicos capaces de revisar y certificar la maquinaria pesada que utiliza en su red logística internacional.

En concreto, el procedimiento parte de la base de la ONU en Brindisi, Italia, que constituye uno de los principales nodos operativos de apoyo a misiones y despliegues de la organización. Desde allí, buscan empresas interesadas en inspeccionar y certificar dos sistemas de perforación sobre camión, y que puedan asimismo suministrar las piezas y consumibles necesarios para completar los trabajos.

En esta fase previa a la licitación formal, según la documentación oficial consultada por La Región Internacional, el proveedor deberá trasladar los equipos desde el centro de Brindisi hasta sus propias dependencias, realizar allí las pruebas correspondientes, y devolver posteriormente la maquinaria.

La expresión de interés permanecerá abierta hasta el próximo 5 de junio para las empresas que puedan llevar a cabo un trabajo de esta magnitud, que abre de paso las puertas a entrar en el circuito de proveedores cualificados de Naciones Unidas.