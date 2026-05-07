El capital emiratí se abre paso en la industria italiana del yate de alta gama

El capital de Emiratos Árabes Unidos se adentra en la industria europea de los yates de lujo. OceanWorld Group, un gigante del negocio náutico en el área del golfo Pérsico, ha decidido entrar en el accionariado de Wider, un astillero italiano especializado en embarcaciones de alta gama, mediante una ampliación de capital destinada a financiar una nueva fase de crecimiento internacional.

El acuerdo contempla la entrada gradual de la empresa emiratí en Wider Luxembourg S.à.r.l., el holding propietario del constructor de superyates y catamaranes, y que el proceso concluya a finales de este mismo año. La transacción, estructura como una ampliación de capital íntegramente suscrita por OceanWorld, busca aportar nuevos recursos al plan industrial del fabricante para así poder internacionalizar la marca y ampliar su gama de producto.

La inyección financiera persigue asimismo ganar escala en los principales polos del yachting y, mientras OceanWorld gana exposición europea, Wider se refuerza sin dejar de lado la costa adriática de Italia como base productiva y Luxemburgo como sede financiera.

Del mismo modo, refleja un vínculo creciente entre los astilleros europeos y la región del Golfo, que se ha consolidado ya como un mercado natural para el yate de lujo por la elevada concentración de grandes patrimonios, el desarrollo de marinas prémium y la expansión de servicios especializados vinculados a la náutica.

De hecho, esta alianza no surge de cero. Wider y OceanWorld ya habían colaborado el año pasado con la presentación, en el Mónaco Yacht Show, de la marca Ocean Yachts y del modelo Oceans 47. Y, precisamente, aquella asociación sirve ahora de base para conectar recursos de Dubái y manufactura italiana en uno de los segmentos más exclusivos de la industria del lujo.