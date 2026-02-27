OpenAI capta 110.000 millones de dólares en otra ronda récord y se acerca al billón

OpenAI ha protagonizado otra ronda récord de financiación, ya que, con participación de Amazon, Nvidia y SoftBank, ha logrado levantar 110.000 millones de dólares. Con esta cifra, el creador de ChatGPT alcanzaría un pre-money, la valoración previa al dinero, de 840.000 millones de dólares.

El dinero recaudado hoy, por tanto, supone prácticamente el triple de los 40.000 millones de dólares logrados en marzo del pasado año, cuando la valoración de la compañía de Sam Altman se situaba en torno a los 300.000 millones de dólares.

De la inversión confirmada hoy, la mayor aportación la ha hecho Nvidia, con 30.000 millones de dólares, y al término han anunciado una ampliación de la colaboración entre ambas empresas que dará como resultado —han explicado— una mejora en el entrenamiento y la implementación de modelos de vanguardia en inteligencia artificial.

Por su parte, la firma fundada por Jeff Bezos ha sumado 50.000 millones de dólares a la ronda. Está previsto que OpenAI impulse, junto con Amazon Web Services, un entorno de ejecución para que los clientes de estos servicios creen aplicaciones y agentes de IA generativos a escala de producción, mientras que AWS será el proveedor exclusivo de distribución en la nube de OpenAI Frontier.

Asimismo, OpenAI tiene el compromiso de consumir aproximadamente dos gigavatios de capacidad de Trainium a través de la infraestructura de AWS, lo que satisfará la demanda de Stateful Runtime, Frontier y otras cargas de trabajo avanzadas.

"Combinar la inteligencia de OpenAI con la infraestructura y el alcance global de Amazon nos permite poner una IA potente al alcance de empresas y usuarios a escala real", ha resaltado Altman, tras indicar que ambas firmas comparten la convicción de que la IA "debe presentarse de forma práctica y realmente útil para las personas".