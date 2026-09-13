OpenAI no saldrá a bolsa este año por los riesgos de la IA

El CEO de OpenAI, Sam Altman, ha anunciado que la empresa no saldrá a bolsa este año ante los riesgos de seguridad que presentan los modelos avanzados de inteligencia artificial.

"Teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo en materia de seguridad, ahora mismo sería un momento poco prudente para salir a bolsa", ha admitido el director ejecutivo de OpenAI en una entrevista Fortune, en la que ha insistido en que la compañía está dispuesta a tomar decisiones "contrarias al beneficio financiero inmediato" de sus inversores para "salvaguardar" el control humano sobre la tecnología.

Es más, ha afirmado que la compañía ya ha estado ralentizando algunos procesos de entrenamiento ante las dudas sobre ciertos comportamientos de las máquinas. "Todos tenemos una enorme responsabilidad, y no podemos permitir que los egos o los incentivos económicos se interpongan en el camino", ha subrayado Altman.

Este anuncio se produce apenas un día después de que el consejero delegado de Anthropic, Dario Amodei, abogase por "bajar el ritmo" de desarrollo de la inteligencia artificial ante el riesgo de "perder el control" de esta tecnología y de que el propio Altman secundas sus palabras.