Una operación de 11.600 millones de euros reordena el negocio del gas en Estados Unidos

En una de las mayores operaciones corporativas recientes en el sector energético, la compañía americana EQT Corporation ha alcanzado un acuerdo definitivo de fusión para adquirir su competidora Range Resources y conformar el mayor productor de gas natural de Estados Unidos.

La integración de ambas compañías, que cotizan en la la bolsa de Nueva York, dará lugar a un grupo empresarial valorado en casi 44.700 millones de euros.

Esta operación permitirá reunir dos grandes carteras de recursos gasistas situadas en el este del país, donde ambas desarrollan buena parte de su actividad. Con unas sinergias base de 290 millones de euros anuales durante los dos primeros ejercicios y de más de 535 millones anuales a largo plazo, el grupo resultante tendrá una producción diaria superior a 255 millones de metros cúbicos equivalentes de gas natural y dispondrá de recursos de explotación para mantener la actividad durante más de tres décadas, según sus propias estimaciones.

Pero, además, la integracioón también reforzará su presencia en el transporte y comercialización del gas. Las dos empresas suman alrededor de 6.000 kilómetros de gasoductos y otras infraestructuras, lo que facilitará la conexión entre los yacimientos y los grandes consumidores.

Precisamente, esa gran base de recursos con que contará la empresa combinada la convertirá en "el operador preferido para acuerdos de suministro a largo plazo", tal y como ha destacado Toby Rice, consejero delegado de EQT; mientras Dennis Regner, su homólogo en Range, ha agregado que "estará en una posición única para aprovechar la creciente demanda de gas natural y líquidos, tanto nacional como internacionalmente".

La transacción, cuyo cierre está previsto para el primer trimestre del año que viene, se realizará íntegramente en acciones, según lo aprobado por unanimidad por ambos consejos de administración: los accionistas de EQT poseerán aproximadamente el 73% de la entidad combinada y los de Range, el 27% restante.