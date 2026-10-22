El petróleo vuelve a tocar máximos y arrastra a las Bolsas de todo el mundo

El fuerte encarecimiento del petróleo, que ha llevado al Brent a superar hoy los 111 dólares por barril ante el aumento de las tensiones en Oriente Próximo, ha desatado una oleada de ventas en las principales bolsas de todo el mundo. De China a Estados Unidos, los inversores han deshecho posiciones ante los riesgos que implica la escalada del crudo, con caídas en el entorno del 2% en algunas de las principales plazas.

Asia ha concentrado los mayores descensos. El impacto del alza del petróleo en una región muy dependiente de las importaciones energéticas se ha sumado a las crecientes dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y, con las compañías tecnológicas y los fabricantes de semiconductores concentrando buena parte del castigo, ninguno de los principales índices ha remontado los números rojos: el Kospi de Corea del Sur bajó un 3,5%, el Hang Seng de Hong Kong retrocedió un 3% y el Nikkei de Japón perdió un 2,7%, mientras en la China continental el Shanghai Composite mantiene su tendencia negativa con un 1,5% adicional.

Horas después, las pérdidas llegaban a Europa. El Stoxx 600 retrocedió alrededor de un 1%, pero la caída varió en intensidad y motivos en los distintos países. Así, el CAC de París perdió un 1,25% presionado por los malos resultados de las empresas de lujo y por el auge de la prima de riesgo de Francia, mientras en Alemania el DAX cedió un 0,9%, con sus valores tecnológicos también entre los más castigados, y en Milán el descenso superó el 1,3%. Con su cotización en un -0,7%, el FTSE 100 de Londres fue el índice que mejor resistió esta jornada, apoyado por el avance de las grandes petroleras.

Esta situación, en cambio, no se reprodujo en España. El leve impulso de energéticas como Iberdrola o Endesa no bastó para compensar la caída de Repsol por encima del 3% y el castigo a la banca, que capitaneó Bankinter al rozar el 7% en negativo, con lo que el parqué madrileño se anotó una bajada superior al 2%.

Al otro lado del Atlántico, la apertura también fue en negativo. La caída de los principales índices —el Nasdaq, el S&P 500 y el Dow Jones— incluso por encima del 2% están llevando a Wall Street a completar el giro negativo de la jornada. Las dudas sobre el coste y la rentabilidad de la inteligencia artificial se añadieron a la presión del precio del petróleo, que en Estados Unidos ronda hoy los 100 dólares tras una nueva subida del precio del barril.