Oporto busca operador para su metro con un contrato de unos 690 millones de euros

Portugal ha puesto en marcha un concurso internacional para adjudicar la operación y el mantenimiento del metro de Oporto a un operador que se haga cargo del sistema durante ocho años a cambio de unos 690 millones de euros que proceden de la explotación del sistema.

El objetivo es que esta empresa asuma la gestión de la red a partir de abril de 2027, con el objetivo de atender el aumento de viajeros y acompañar la incorporación de nuevas líneas.

Las compañías interesadas pueden presentar sus propuestas hasta el 14 de diciembre, en un procedimiento que tiene en el precio un factor decisivo: representa el 90% de la puntuación. El resto se reparte entre la buena gestión de la flota para su correcto funcionamiento (un 7%) y la seguridad y la protección del material y las instalaciones del metro (3%).

La competencia se centrará, por tanto, en el coste de prestar el servicio, en un contexto de adaptación del metro de Oporto a las nuevas necesidades de movilidad de la segunda mayor área metropolitana del país luso.