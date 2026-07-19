Palladium Hotel Group sitúa en Vietnam su centro de operaciones para impulsar su expansión en el sudeste asiático

Palladium Hotel Group ha elegido Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam, como centro de operaciones para su expansión en el sudeste asiático, un movimiento con el que refuerza su apuesta por uno de los mercados turísticos con mayor crecimiento del mundo y que estará liderado por Farah Jaber como nuevo director general para la región.

El directivo, procedente de Minor Hotels y que reportará directamente al consejero delegado de la compañía, Jesús Sobrino, será el encargado de impulsar el desarrollo de las marcas de lujo, lifestyle y todo incluido del grupo en Asia, entre ellas Bless Collection Hotels, The Unexpected Hotels, Only YOU Hotels, TRS Hotels y Grand Palladium Hotels & Resorts.

La nueva oficina regional coordinará el desarrollo de negocio, las operaciones y la relación con socios e inversores, además de identificar nuevas oportunidades de crecimiento en el conjunto del Sudeste Asiático. El equipo estará integrado también por Phuong Dang, como responsable de desarrollo para Asia-Pacífico, y por Álvaro Moreno y Jacobo Priegue, nombrados Group Operations Partners para Vietnam.

El consejero delegado de Palladium Hotel Group, Jesús Sobrino, ha destacado el conocimiento del mercado asiático y la experiencia de Jaber en el segmento del lujo, subrayando que la expansión hacia Asia constituye "una evolución natural" para la compañía. Asimismo, ha asegurado que el grupo afronta esta nueva etapa con una estrategia basada en la calidad, la diferenciación y el crecimiento sostenible.

La apertura de esta sede regional se produce tras el anuncio de los primeros proyectos hoteleros de Palladium en Vietnam. Entre ellos figura la futura transformación del actual Ninh Van Bay Hotel en el Bless L'Alya Ninh Van Bay, cuya apertura está prevista para el verano de 2027 tras un proceso de reposicionamiento que comenzará este mismo mes de julio bajo un modelo de gestión. A este establecimiento se sumará el Bless Hanoi, cuya inauguración está prevista para 2028.

Con presencia en ocho países, la cadena hotelera española considera que Vietnam ofrece un elevado potencial por el crecimiento del turismo internacional, el desarrollo de su oferta de lujo y su posición estratégica como puerta de entrada al mercado del sudeste asiático.