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El petróleo se hunde y Wall Street se dispara al vislumbrar los mercados el fin de la guerra de Irán

Ataque a Irán

Imagen de archivo de una refinería de petróleo
Imagen de archivo de una refinería de petróleo | Jay Kogler

La noticia de un posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, anunciada por el presidente Trump, ha provocado una importante caída en el precio del petróleo.

En concreto, sobre las 21.30 hora peninsular española, el barril se sitúa por debajo de los 90 dólares por primera vez desde hace dos meses.

La Bolsa de Nueva York también ha reaccionado positivamente al acuerdo. El Dow Jones ha repuntado un 2,04% y el S&P 500, por su parte, ha subido un 1,95%.

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