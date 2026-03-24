El petróleo vuelve a subir y ya supera los 100 dólares el barril tras la bajada de ayer

El petróleo Brent, referencia en Europa, vuelve a subir en la jornada de hoy más de un 4% con lo que el precio del barril vuelve a superar ligeramente la barrera de los 100 dólares, después de que la caída en la cotización de ayer hiciese que el coste bajase de ese importe por primera vez en varias semanas.

Por su parte, el petróleo West Texas, el más utilizado en América, sube más de un 5% para alcanzar una cotización de 93 dólares por barril. Su evolución es similar a la del Brent después de registrar ayer una caída del precio cercana al 9&.

El anuncio ayer por parte de Donald Trump de que hay negociaciones en curso con Irán para tratar de llegar al final del conflicto en el Golfo hizo que la cotización del crudo cayese con fuerza y que las bolsas registrasen subidas significativas. Hoy ese efecto parece haberse evaporado, aunque la subida del precio del petróleo no llega a anular por completo el efecto de la bajada de ayer.

Jornada plana en las bolsas europeas

En lo que se refiere a las bolsas, la jornada de hoy resultó bastante plana en los mercados europeos con ligeros movimientos en el Ibex de la bolsa madrileña (+0,13), en el DAX alemán (-0,06) y el FTSE de la bolsa de Londres (+0,61). El Dow Jones de Wall Street también se mantiene prácticamente plano a media sesión.

En las bolsas asiáticas sí que se registró un mayor movimiento, con subidas importantes en el índice Hang Seng de Hong Kong (+2,79%), la bolsa de Shangai (+1,78%) y el Nikkei de Japón (+1,43%).