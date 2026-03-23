El petróleo baja cerca del 9% y las bolsas suben tras anunciar Trump que hay conversaciones con Irán

El precio del petróleo Brent (referencia en Europa) ha experimentado hoy un fuerte descenso, superior al 8%, y ha bajado por primera vez desde el pasado 11 de marzo de los 100 dólares por barril, después del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que existen conversaciones con las autoridades de Irán —un extremo negado por las autoridades de la república islámica— y detener los ataques a centrales eléctricas del país durante cinco días. El precio del crudo rondaba los 97 dólares por barril a las 18.00 horas, a pesar de que esta misma mañana llegó a situarse cerca de los 109.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, también caía más de un 9% y a las 18.00 horas se situaba en los 89 dólares.

El precio del petróleo registraba subidas que superaban el 40% desde el inicio de la guerra en el Golfo y esta misma mañana, antes del anuncio de Trump, la cotización alcanzaba los 109 dólares por barril, mientras que el pasado viernes se cotizaba a 106 dólares. Con la bajada de hoy, la subida total del petróleo se sitúa ahora en torno a un 36% desde el inicio del conflicto, cuando se cotizaba a 72 dólares el barril.

Por su parte, el precio del gas en el mercado holandés TFF, de referencia en Europa, ha seguido un camino similar al del crudo durante este lunes y tras las palabras de Trump ha caído hasta un 14%. A las 17.00 horas marcaba un precio de 54,26 euros por megavatio/hora.

La administración Trump ha tratado en las últimas semanas de enfriar los precios del petróleo con el levantamiento de sanciones al petróleo iraní y ruso ya cargado en buques y la suspensión durante 60 días de la conocida como Ley Jones, que estipula que solo pueden usarse buques estadounidenses para el transporte de mercancías entre puertos del país.

Además, los 32 países de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) anunciaron la liberación de 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas de emergencia, de los que Estados Unidos ha aportado 172 millones.

Hoy mismo, el director de la AIE, Fatih Birol, ha calificado como "muy grave" la crisis energética a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz y los ataques a infraestructuras energéticas de Oriente Próximo, al tiempo que ha augurado que ningún país será "inmune" a sus efectos, por lo que ha abogado por un "esfuerzo global" de todos los países para abordarla conjuntamente.

Subida de las bolsas en Europa y EEUU

Las bolsas internacionales también han reaccionado positivamente al anuncio realizado por Trump, que deja entrever la posibilidad de llegar a un acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en el Golfo. En Europa, las bolsas abrieron con ligeras pérdidas que se dieron la vuelta a media sesión tras las palabras de Trump. Así, el Ibex 35 cerró con una subida del 1,04%, mientras que el DAX alemán y el CAC de la bolsa de París también crecían ligeramente por debajo del 1%. En cambio, el índice de referencia de la bolsa de Londres cerraba prácticamente plano. Por su parte, el Dow Jones de Wall Street registraba ganancias que rondan el 2% unas horas después de su apertura.

En Asia, el efecto del anuncio de Trump no podrá verse hasta mañana por la diferencia horaria. Las bolsas del continente sufrieron fuertes pérdidas este lunes, destacando el descenso del 6,5% del índice Kospi surcoreano, mientras que el Hang Seng de Hong Kong bajó más de un 4% y la bolsa de Shanghai cayó un 3,7%. En Japón, el Nikkei ha terminado su cotización con un retroceso de casi el 3,7%.