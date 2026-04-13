El petróleo vuelve a superar los 100 dólares y Trump asume que seguirá subiendo

El precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, ha arrancado este lunes con una subida del 7% que le ha llevado a rebasar los 102 dólares por barril; mientras el crudo de referencia en Estados Unidos roza los 105.

Este nuevo auge se produce tras un fin de semana de negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Pakistán, que concluyó sin avances y con la orden de Trump de “bloquear” el paso a los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz tras el pago de un peaje a Teherán.

Se trata de un intento de bloquear económicamente a Irán que resulta "muy ridículo y divertido" para el jefe del Estado Mayor de la Armada iraní, Shahram Iran, en la medida que esta decisión trata de ocultar "su humillante derrota militar".

Sin embargo, en una entrevista con Fox News, el inquilino de la Casa Blanca se ha mostrado convencido de que su nuevo plan será un éxito; si bien no ha ocultado que de inicio supondrá un golpe para los mercados.

Las bolsas

"La bolsa no ha caído mucho. Ha bajado un poco. Mucho menos de lo que pensaba. Y, francamente, el precio del combustible no ha subido tanto como pensaba", ha indicado Trump, quien, de todas formas, no ha descartado la posibilidad de que el precio de la gasolina siga "un poquito por encima" de los niveles habituales incluso para cuando lleguen las elecciones legislativas de noviembre.

En la jornada de hoy, la primera tras las conversaciones de Islamabad, las bolsas europeas apuntan a aperturas negativas superiores al medio punto; mientras las asiáticas ya registran pérdidas.

En concreto, el Kospi de Corea del Sur se dejaba casi un 1%, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cedía cerca de un 1,1% y, en Japón, el Nikkei perdía un 0,85%. Por su parte, en China, la bolsa de Shanghái caía un 0,1%, si bien el índice Shenzhen sí cotizaba en positivo, con un avance del 0,2%.

En cuanto a Estados Unidos, los futuros apuntan por el momento a caídas cercanas al 0,6%. Sus principales índices, el Dow Jones y el Nasdaq, cerraron el viernes con signo mixto: el primero bajó un 0,5%, mientras que el segundo avanzó un 0,3%.