La petrolera estatal colombiana recortó casi un 40% sus ganancias por la caída de precios del crudo

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol ha registrado un beneficio neto de 2.062 millones de euros al cierre del 2025, lo que supone un recorte del 39,5% respecto al año anterior, según se indica en el informe de resultados de la compañía. Las razones fundamentales del recorte son los menores precios internacionales del crudo y la caída en las ventas, tanto dentro como fuera del país.

A pesar de este descenso en los resultados, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, explicó que la petrolera consiguió cumplir sus objetivos del plan de inversiones, con prioridad para los proyectos estratégicos. "La capacidad de adaptación, combinada con la excelencia operacional, nos permitió mantener la continuidad operativa y asegurar nuestra competitividad", indicó el presidente en una nota que acompaña a los resultados.

Los ingresos descendieron un 10,2% hasta los 27.314 millones de euros mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 10.672 millones de euros, lo que supone una disminución del 13,8%,

Respecto a las ventas totales, la cifra descendió un 4,1%, principalmente por la disminución de la producción de gas (-6,9%). La producción de petróleo, por su parte, repuntó un 2%. Por zonas geográficas, las ventas en Colombia mostraron una disminución del 6,6% derivada del recorte en un 21,6% en las ventas de gas por las menores cantidades contratadas en Cusiana-Cupiagua tras la finalización de contratos con terceros.

Caen las ventas, aumenta la producción nacional

Por su parte, las ventas internacionales disminuyeron un 6,3% como consecuencia de un recorte en un 21,7% en la exportación de producción, explicada principalmente por la reducción en los volúmenes de venta de combustible.

En la línea de hidrocarburos, Ecopetrol alcanzó un índice de reposición de reservas del 121%, sustentado sobre todo en la ejecución de proyectos de recobro. El nivel de producción promedio fue de 745 kbd (miles de barriles por día), en línea con los niveles en 2024. Destaca el aporte de la producción de crudo nacional, que alcanzó 517 kbd, el mayor nivel de los últimos 5 años. En el 2025 la petrolera avanzó en la maduración de descubrimientos hacia su fase de desarrollo y consiguió la declaración comercial de cuatro áreas exploratorias: Orca Brasil, Lorito, Toritos y Saltador.