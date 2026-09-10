Porsche ingresará 1.000 millones de euros por su salida de Bugatti y Rimac

Porsche recibirá unos ingresos de aproximadamente 1.000 millones de euros tras completar la venta de su participación en Bugatti y Rimac tras las correspondientes aprobaciones regulatorias.

Una cuarta parte de esa cuantía la destinará a seguir financiando sus obligaciones de pensiones, mientras el resto se destinará a margen de flujo de caja neto. De hecho, ahora espera alcanzar un margen de hasta el 7,5% este año, frente a la previsión anterior de un 5%.

Desde 2021, Bugatti operaba como una empresa conjunta en la que Porsche poseía una participación del 45% y Rimac Group, el 55%. Ahora, como resultado de la operación, Porsche se desprende totalmente de su participación accionarial en la automovilística, así como de su 20,6% en Rimac, un fabricante croata de hiperdeportivos eléctricos.

"Porsche da un paso más para centrarse en su negocio principal", ha subrayado la compañía, que ha realizado esta operación en el marco de su estrategia para reorganizar su negocio y ganar una mayor rentabilidad.