Porsche sale del accionariado de Bugatti, que quedará en manos del grupo Rimac

El grupo automovilístico alemán Porsche ha anunciado la venta del 45% de las acciones que poseía desde 2021 en la empresa Bugatti Rimac, que alberga a la icónica marca Bugatti. De esta forma, el grupo Rimac se hace con el control total de la marca de origen italiano.

A través de un comunicado, Porsche apunta también que la operación supone la venta de las acciones de Bugatti y del 20,6% que tenía en el grupo Rimac a un consorcio liderado por la firma HOF Capital, que cuenta con BlueFive Capital como su mayor inversor. De esta forma, el grupo Rimac (que ya poseía el 55% de Bugatti Rimac) tomará el control total de la marca italiana y formará una alianza estratégica para impulsar su crecimiento continuo.

La operación, sujeta a las autorizaciones regulatorias pertinentes, se prevé completar antes del fin de 2026. Las partes han acordado mantener la confidencialidad de los términos financieros de la transacción, salvo en los casos en que la divulgación sea requerida por las obligaciones de información financiera aplicables.

Agradecimiento a Porsche

Michael Leiters, CEO de Porsche AG, ha asegurado que la empresa conjunta creada junto a Rimac en 2021 "sentó las bases" para el futuro de Bugatti y ahora se realiza la venta de la participación en la misma para que el grupo alemán pueda centrarse en su actividad principal.

Por su parte, el CEO de Bugatti Rimac, Mate Rimac, ha agradecido a Porsche su papel en la creación de la compañía que gestiona Bugatti y apunta que, con la estructura actual y con el apoyo de los nuevos socios, Bugatti Rimac podrá ejecutar su estrategia de desarrollo a largo plazo con mayor rapidez.