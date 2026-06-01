Portugal lanza una compra pública de trenes de alta velocidad

Portugal impulsa su apuesta por la alta velocidad ferroviaria. La empresa pública Comboios acaba de lanzar un concurso internacional para adquirir doce trenes, con opción a ocho más, en el marco del despliegue de la futura conexión Lisboa-Oporto y su integración con la red ibérica.

El contrato tiene un precio base de 504 millones de euros e incluye no solo los trenes, sino también repuestos y herramientas, así como el mantenimiento integral durante dos años. En la documentación, a la que ha accedido La Región Internacional, figura que la fecha límite para presentar ofertas concluye el 2 de julio. Entre las previsiones que maneja el gobierno luso está que el contrato pueda firmarse en el primer trimestre del año próximo y que el primer tren llegue a principios de 2031.

Entre las especificaciones que requiere está que los vehículos alcancen los 300 kilómetros por hora, que tengan capacidad para más de 500 pasajeros y que incorporen servicios como wifi, cargador por USB-C, videovigilancia y espacio para bicicletas.

Empresas como Talgo, Alstom o Stadler aparecen como actores previsibles para un proyecto con el que el ejecutivo que dirige Luís Montenegro pretende reducir a la mitad el tiempo actual de viaje en tren entre las dos principales ciudades de Portugal, hasta completarlo en una hora y cuarto, e integrarse con el sistema ferroviario del resto de la península.