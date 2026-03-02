Oporto, un mercado residencial estable que prevé un alza moderada este año

Oporto ha dejado de ser una promesa para convertirse en un mercado inmobiliario plenamente consolidado. Configurada ya como uno de los mercados residenciales más equilibrados de la península Ibérica, la estabilidad de sus precios —con crecimientos moderados especialmente en los productos prime— y una demanda internacional sostenida, la segunda ciudad de Portugal muestra su atractivo como una inversión a medio-largo plazo.

Con un rendimiento medio de los alquileres por encima del 4% —según datos de Best Yield Finder— y un alza sostenida de los precios desde hace una década—los datos oficiales muestran, incluso, un pico fuerte de aceleración entre 2020 y 2024—, el mercado de vivienda en Oporto sale de la sombra de Lisboa y el Algarve, reforzando su posición no como apuesta especulativa, sino como estrategia. Eso sí, precedida de un análisis riguroso, a la vista de la segmentación que ofrecen los distintos tipos de propiedades.

De hecho, con base en la información de la inmobiliaria Lucas Fox, destaca la resiliencia de los inmuebles prime, mientras la vivienda periférica muestra mayor sensibilidad a las alteraciones en los tipos de interés y la vulnerabilidad que afecta a los productos enfocados exclusivamente a su explotación turística.

Prueba de esa segmentación es la diferencia de precio por metro cuadrado entre la zona de Gran Porto, que oscila entre 3.500 y 4.000 euros el metro cuadrado, y los más de 6.000 que pueden alcanzar las ubicaciones frente al río o la costa. Entre las zonas con mayor dinamismo aparecen Foz do Douro, Aldoar y Nevogilde, donde los precios del ticket difícilmente caen por debajo de los 900.000 euros ni superan los 2,5 millones; Ribeira y Miragaia, que se sitúan entre 600.000 euros y 1,5 millones; y Cedofeita y el eje Boavista, un área atractiva como residencial o inversión a largo plazo, con precios en el rango de 500.000 a 1,2 millones de euros.

Así pues, pese a que Oporto ya no se presenta como una ciudad donde encontrar oportunidades de bajo precio, en la comparación con Madrid o Barcelona sigue apareciendo como una urbe relativamente accesible, aunque de precios elevados para su contexto nacional.

Perspectivas para 2026

Con la vista puesta en el interés del mercado inmobiliario de Oporto para este año, las predicciones de Lucas Fox apuntan hacia la ciudad como "un mercado selectivo, pero estable" en el que se prevé un crecimiento moderado de los precios "concentrado en microlocalizaciones prime y en productos de alta calidad".