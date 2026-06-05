El precio de los alimentos cae dos décimas en mayo, pero se mantiene en máximos

El alza del precio de los alimentos como consecuencia del conflicto en Oriente Próximo continúa en máximos, a pesar de una ligera disminución de dos décimas en el último mes, y acumula una subida de casi el 3% con respecto a los costes de hace un año.

Son datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en los que consta que la leve rebaja de mayo obedece a la reducción de las cotizaciones del aceite vegetal, que compensó a su vez el aumento de los cereales y el azúcar.

En concreto, los cereales forman parte del grupo de los mayores damnificados por el cierre del estrecho de Ormuz, hasta el punto de que su coste creció un 5% con respecto al año anterior debido, en parte, a la subida de los combustibles. Además, la FAO advierte que la producción se reducirá un 2% este ejercicio, debido en parte a fenómenos meteorológicos adversos; algo que ha empujado también el valor del azúcar en un 7,5%.

En el lado opuesto, los aceites vieron caer su precio un 4,6% en mayo en relación con el mes de abril, en el que supone su primer descenso mensual en lo que va de año.

Esta situación "subraya la vulnerabilidad a los riesgos relacionados con el clima y las perturbaciones en los mercados de energía e insumos", en palabras del director de la división de Mercados y Comercio de la FAO, Boubaker Ben-Belhassen.

Así es que el directivo de Naciones Unidas apela a "una acción internacional coordinada" para desbloquear rutas comerciales de tanta importancia como el estrecho de Ormuz, toda vez que el cierre de un cruce clave para los fertilizantes ejercerá "una presión adicional sobre los precios de los alimentos".