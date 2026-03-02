El precio del petróleo se dispara un 8% tras el ataque a Irán

El precio del petróleo se dispara más de un 8% antes de la apertura de las Bolsas europeas tras el ataque lanzado este fin de semana por Estados Unidos e Israel sobre Irán y su impacto en el estrecho de Ormuz, la ruta de paso de un 25% del crudo mundial.

En concreto, el precio del barril de Brent —referencia en Europa— subía un 8,5% en torno a las 8.00 horas, hasta los 79,05 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 8%, hasta los 72,38 dólares.

En este contexto de incertidumbre, los futuros de las Bolsas europeas apuntan a fuertes caídas en la apertura de los mercados. Junto al precio del crudo, también está subiendo con fuerza el oro, que en torno a las 8.00 horas se revalorizaba casi un 3%.

Dos de las compañías navieras más importantes del mundo, MSC y Maersk, ya han anunciado la suspensión de sus operaciones en el estrecho de Ormuz, por donde circula una cuarta parte del petróleo mundial y un 20% del gas natural licuado.

En concreto, MSC ha suspendido, “como medida de precaución”, todas las reservas para traslado global de cargamentos por la región de Oriente Próximo hasta nuevo aviso; mientras Maersk, ha anunciado asimismo la cancelación de "todos” los cruces de buques en el estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.

Actualmente, las páginas de seguimiento del tráfico marítimo revelan que el tránsito se ha paralizado a ambos lados del estrecho.