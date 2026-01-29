Irán despliega drones para "una respuesta contundente" a EE.UU. y amaga con cerrar Ormuz

La tensión se recrudece en Irán, donde su comandante en jefe acaba de anunciar el despliegue de mil drones que darán "una respuesta contundente" a Estados Unidos si finalmente ordena un ataque militar a la república islámica; al tiempo que la Guardia Revolucionaria amenaza con el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta de paso de una cuarta parte del petróleo mundial y de un quinto del gas natural licuado.

Después de que Trump anunciara que una flota mayor que la enviada contra Venezuela navega ya el océano Índico, el responsable de las fuerzas armadas iraníes redoblaba la amenaza lanzada ayer desde el país centroasiático. Y es que, si la pasada jornada en Teherán se mostraban preparados para un contraataque "como nunca antes", hoy el mensaje es que la reacción tendrá un efecto "aplastante".

En el marco de esta escalada, el comandante en jefe del ejército de Irán ha explicado que el despliegue de drones guarda relación con la necesidad de enfrentar "las amenazas que se avecinan". "Preservar y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta aplastante ante cualquier invasión es siempre el objetivo del ejército", ha abundado Amir Hatami.

Al respecto, según la agencia de noticias estatal, el líder militar ha explicado que los drones desplegados han sido diseñados tomando en consideración "las nuevas amenazas" existentes y, también, "las enseñanzas" extraídas del ataque perpetrado por Israel el pasado mes de junio, al que posteriormente se sumó Estados Unidos con el bombardeo de tres instalaciones nucleares.

Cierre de Ormuz

Sin embargo, la respuesta de Irán no se ciñe exclusivamente al plano militar. Sin dejar de reclamar una negociación sobre el programa nuclear que sea "justa" para el país centroasiático, sus autoridades amagan con interrumpir el tráfico marítimo en el cuello de botella de Ormuz, por donde salen cada día 20 millones de barriles de crudo procedentes de los países del golfo Pérsico.

Estrecho de Ormuz

Si bien esta amenaza no es nueva, ya que las autoridades de Irán juegan esa baza con cierta periodicidad, hasta ahora nunca se ha hecho realidad, pues también la economía de este país resultaría afectada. No obstante, en una posición tan maltrecha como la que atraviesa ahora, la repercusión de la medida sería de gran alcance en el resto del mundo, pues llevaría a máximos los precios del petróleo.