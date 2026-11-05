El primer BMW i3 totalmente eléctrico llega a España: más de 900 kilómetros de autonomía desde 58.400 euros

Ya es oficial: el primer BMW i3 totalmente eléctrico, con una autonomía de hasta 912 kilómetros, llega a España a partir de 58.400 euros.

Mientras la nueva generación de la Serie 3 de BMW se ampliará con motores de gasolina y una variante híbrida enchufable, además de otra versión más deportiva dentro de la línea M, ahora llegan a España dos variantes del eléctrico: el i3 40 xDrive y el i3 50 xDrive.

En concreto, el primero de ellos, sale a la venta desde 58.400 euros con 275 kW, lo que supone 374 cv, y una batería de 82,8 kWh que ofrece hasta 710 kilómetros de autonomía. El modelo más alto de la gama, que comienza a partir de 63.900 euros, roza los 470 cv y presenta un par de 645 Nm con los que es capaz de pasar de cero a cien en 4,7 segundos. Además, su enorme batería de 108,7 kWh cuenta con autonomía para recorrer 912 kilómetros y su sistema de carga rápida solo necesita diez minutos para ganar hasta 423.

En el resto de la Serie 3 no se abandonarán los motores de combustión, aunque sí el diésel, de modo que se lanzarán diferentes mecánicas de gasolina con tecnología híbrida suave de 48 voltios, como un 318 de 156 cv o un 320 de 311 cv. El BMW M350 xDrive, por su parte, vendrá equipado con un motor de gasolina de seis cilindros en línea y tres litros junto con la misma tecnología híbrida, y desarrollará 326 kW (443 CV) y un par de 580 Nm para acelerar de cero a cien en 4,1 segundos.

En el exterior, BMW ha aplicado el mismo lenguaje de diseño de la Neue Klasse a la nueva Serie 3, a fin de mantener una identidad común entre las versiones eléctricas y las equipadas con motor de combustión.

En la berlina, con una batalla más larga y voladizos cortos, la superficie acristalada retrasada y los pasos de rueda marcados refuerzan su aspecto deportivo, mientras que las manillas de las puertas se despliegan automáticamente al desbloquear el vehículo. En el frontal, la parrilla doble y los faros se integran visualmente para crear una nueva firma luminosa que la aleja de la anterior generación.

Un interior más digital

El habitáculo adopta igualmente el planteamiento de la Neue Klasse y sitúa la tecnología digital en el centro de la experiencia de conducción, toda vez que combina una pantalla panorámica debajo de los parabrisas, un Head-Up Display 3D opcional, la pantalla central de 17,9 pulgadas y el nuevo volante multifunción.

El sistema de interacción combina controles táctiles, hápticos y comandos de voz mediante el asistente personal de BMW, y se incorporan nuevos mecanismos de asistencia a la conducción. Además, un asistente de autopista permitirá la conducción sin manos hasta una velocidad de 130 kilómetros por hora.