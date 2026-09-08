El primer iPhone plegable: pantalla, cámaras, precio y todo lo que se sabe hasta ahora

Apple está a punto de cambiar el iPhone como no lo hacía desde hace una década. Tras años de rumores sobre la apuesta de la compañía fundada por Steve Jobs por los teléfonos fold —una carrera ya avanzada por competidores como Samsung, Google, Xiaomi o Huawei— los principales analistas de Estados Unidos anticipan la salida al mercado del primer iPhone plegable, que se dará a conocer mañana, en la primera presentación de producto protagonizada por John Ternus como consejero delegado.

Las estimaciones sitúan el precio de este dispositivo, que podría comercializarse bajo el nombre de iPhone Ultra, entre 1.800 y 2.500 dólares. Se aguarda que presente un diseño tipo libro, con una pantalla de 5,5 pulgadas que alcance las 7,8 al desplegarse.

Las principales mejoras con respecto a los modelos ya existentes en otras marcas son su grosor, de solo 4,5 milímetros cuando el teléfono está abierto y de nueve cuando se cierra, y especialmente la desaparición de la bisagra. Un vidrio ultrafino y un metal líquido son parte de la tecnología utilizada en un mecanismo que debe soportar miles de ciclos de apertura para que el pliegue sea prácticamente invisible.

Recreación del nuevo iPhone Ultra, que todavía no ha sido presentado, con IA

En cuanto a las cámaras, las principales filtraciones apuntan que incorporará dos ópticas traseras de 48 megapíxeles, una principal y otra ultra gran angular, si bien el teleobjetivo desaparece; mientras suma una cámara frontal para videollamadas y selfis tanto con el teléfono abierto como cerrado.

Por el momento, una de las mayores críticas a este posible nuevo modelo de iPhone pasa por la desaparición del reconocimiento facial. El reducido grosor habría impedido a los de Cupertino integrar todos los sensores necesarios para el Face ID, de modo que se recupera el sistema Touch a través de un lector de huellas.

Una de las mayores críticas es la posible desaparición del Face ID. Algunos rumores indican que el reducido grosor dificultaría integrar todos los sensores necesarios para el sistema de reconocimiento facial, por lo que Apple habría optado por recuperar Touch ID. El lector de huellas estaría integrado en el botón lateral de encendido.

Atendiendo a su interior, se espera que comparta la tecnología con el iPhone 18 Pro —que también se dará a conocer mañana— con un procesador A20 de última generación, y que el nuevo iOS le permita utilizar dos aplicaciones a la vez cuando esté desplegado.

Otras novedades

En el evento Surprise and Shine, que tendrá lugar mañana, se da por hecho que Apple presentará los iPhone 18 Pro y Pro Max, además de nuevos Apple Watch y AirPods con mejoras de rendimiento y nuevos colores, pero todas las miradas estarán puestas en el esperado primer iPhone plegable de la compañía.