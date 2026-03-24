Próxima licitación en Reino Unido por valor de 50 millones de libras para un seguro de obras

La entidad pública de Reino Unido National Highways ha anunciado la próxima apertura de una licitación pública para contratar pólizas de seguro, valoradas en 50 millones de libras, para cubrir los riesgos de construcción de dos túneles bajo el río Támesis y varias carreteras de enlace, con una longitud total de 23 kilómetros, en los condados de Kent y Essex.

Según se establece en el anuncio al que ha tenido acceso La Región Internacional, el proyecto denominado Lower Thames Crossing (LTC) prevé un programa de seguros para la fase de construcción que cubra la ejecución de las obras por parte de los distintos contratistas y subcontratistas.

La contratación está abierta a las aseguradoras autorizadas a suscribir este tipo de seguros en el Reino Unido y estarán sometidas a la legislación y a los tribunales ingleses. Antes de abrirse la licitación, prevista para principios del próximo mes de mayo, la National Highways solicita respuestas por escrito a un cuestionario preliminar que puede encontrarse en el siguiente enlace: https://goo.su/pvzv

Tras la adjudicación, el contrato con la aseguradora elegida entrará en vigor el 2 de noviembre de 2026 y permanecerá activo hasta el 31 de enero de 2033.