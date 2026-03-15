Chile saca a licitación los accesos a la ciudad de Valdivia por 643 millones de dólares

El Ministerio de Obras Públicas de Chile ha sacado a licitación la concesión de los accesos viarios a la ciudad de Valdivia, capital de la región de Los Ríos, por un importe total de 643 millones de dólares. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo mes de septiembre, según la información a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

El contrato establece como requisitos para la concesión mejorar el trazado de las infraestructuras actuales, con ampliación a doble calzada de las rutas 202 y 206. Además, el proyecto incluye la reposición y conservación de puentes existentes, así como nuevos puentes, enlaces, calles de servicio y ciclovías, áreas de atención de emergencia y la materialización de pasarelas peatonales, paraderos y circuitos peatonales, elementos de seguridad vial, iluminación y postes SOS en ambas rutas.

El mejoramiento de los trazados y características geométricas permitirá alcanzar una velocidad de circulación de 120 km/h con restricciones puntuales. Con el propósito de preservar la integridad de los ecosistemas existentes, se construirá el centro de interpretación del humedal Cayumapu, con sus respectivas sendas peatonales, que permitirán informarse y contemplar el humedal, y la flora y fauna local.

Las obras a realizar se financiarán con peajes que cobrará la empresa que resulte adjudicataria del proyecto, además de contar con subvenciones públicas para financiar las obras a realizar. El plazo máximo de concesión será de 50 años. La adjudicación está prevista para el primer trimestre de 2027 y la conclusión de las obras será en 2035.