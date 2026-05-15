Próxima licitación de un servicio de gestión de flotas en Reino Unido por 50 millones de libras

El contrato tendrá cinco años de duración para gestionar los vehículos de la organización social Places for People

Vista de uno de los centros gestionados por Places for the People en Escocia | PLACES FOR THE PEOPLE

La semana próxima se abrirá la licitación, por un importe total que rondará los 50 millones de libras, para la gestión de las flotas de automóviles de la organización social Places for People Group, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

El contrato se prolongará durante cinco años y abarca la flota comercial y el arrendamiento de vehículos de empresa de la organización, incluidos los servicios de gestión y cumplimiento normativo asociados.

Places for People es una empresa social y grupo de gestión inmobiliaria, con sede en Reino Unido y con más de 60 años de historia, que proporciona viviendas asequibles, residencias para jubilados y servicios comunitarios. Gestiona más de 245.000 viviendas, da apoyo a 500.000 clientes y ofrece servicios que incluyen instalaciones de ocio, desarrollo inmobiliario y apoyo a personas vulnerables.

La licitación se llevará a cabo mediante un procedimiento abierto y la oferta ganadora obtendrá un contrato de cinco años, que comenzará a hacerse efectivo a partir de marzo de 2027. Las ofertas presentadas deben ser iguales o superiores a los 50 millones de libras que se establecen como precio de salida.

