El pádel, un deporte en expansión con un impacto económico de 8.600 millones de euros en el mundo

Más de 40 millones de jugadores activos en todo el mundo, más de 235.000 puestos de trabajo y una repercusión económica de 8.600 millones de euros en el PIB mundial. Es el impacto del pádel, un deporte en expansión que se practica ya en más de 190 países y territorios y que se ha convertido en una industria global.

Estos datos forman parte del último informe de la Federación Internacional de Pádel, que recoge asimismo que el gasto anual generado por este negocio asciende a 6.840 millones de euros, mientras su producción económica prácticamente duplica esa cuantía, al superar los 13.000 millones de euros.

Torneo de pádel en Valladolid | Europa Press

Pero, además, en la tercera edición de este análisis, el crecimiento del número de pistas, el aumento en la cifra de jugadores y la apertura continuada de nuevos clubes ponen de manifiesto la capacidad del pádel para atraer inversión y de sostener un ecosistema económico que se extiende mucho más allá de la práctica deportiva.

En concreto, en el mundo hay ya más de 91.200 pistas, una cifra que supera en más de un 20% la registrada el año pasado, y un total de 3.890 clubes. Los más de 1,1 millones de jugadores federados —un 30% más que en 2025— proceden de 191 países y territorios independientes, un total de 21 más que en el ejercicio anterior; y los 290 torneos FIP celebrados en cincuenta países han sido ya superados este año por los 434 campeonatos organizados en 62 países. "El pádel está en plena y continua expansión", en palabras del presidente de la FIP, Luigi Carraro.