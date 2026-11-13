El regreso de la Fórmula 1 a Madrid rebasa expectativas

El regreso de la Fórmula 1 a Madrid casi medio siglo después ha generado un impacto económico de 544 millones de euros, más de un 16% por encima de las previsiones que se manejaban inicialmente.

Son datos del estudio de impacto económico elaborado por PwC, que también recoge que el Gran Premio de Madring generó 95 millones de euros de recaudación fiscal y contribuyó a crear y mantener casi 11.000 puestos de trabajo.

Junto con estos números, que revelan que el evento generó unos ingresos que equivalen al 0,16% del PIB de la comunidad y al 0,3% de la economía de la capital, el presidente de Ifema, José Vicente de los Mozos, ha destacado que también ha servido para potenciar la imagen global de Madrid: "Hemos conseguido atraer a un visitante internacional de muy alta calidad y capacidad de gasto que ha declarado, en un 88% de los casos, su probabilidad de volver de viaje a Madrid".

Gran Premio de Madrid | Europa Press

Durante los cuatro días de celebración se contabilizaron 352.618 asistentes, de los cuales el 35% procedía del extranjero y otro 20% llegó desde otras comunidades autónomas. En cuanto a los primeros, su gasto medio se situó en 2.772 euros por persona, mientras los segundos rozaron los 1.100 euros y los residentes en la comunidad madrileña desembolsaron, de media, unos 660 euros. Este nivel de consumo, superior al de los turistas tradicionales, pone de manifiesto que la celebración de este gran premio ha permitido a la comunidad captar un turismo de alto valor añadido.

"En conjunto, la primera edición del Gran Premio superó las previsiones iniciales en las tres grandes magnitudes analizadas: actividad económica, empleo y contribución fiscal", ha destacado la organización, para concretar que el retorno económico superó en un 16,5% la expectativa.

En términos de empleo, la contribución fue mejor en un 23,7%; mientras en el ámbito fiscal el resultado se situó un 14,5% por encima de lo previsto.