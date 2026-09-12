TAG Heuer celebra el regreso de la F1 a Madrid con un reloj de edición limitada

Cuarenta y cinco años después de la última carrera en el circuito del Jarama, la Fórmula 1 regresa a Madrid y TAG Heuer ha querido sumarse a la celebración con una pieza de coleccionista: un Carrera Cronograph Sport limitado a sesenta unidades y vestido con los colores de España.

Con el rojo y el amarillo como señas de identidad, tanto a través del color de las agujas como del borde de la correa de becerro negra, la pieza se entrega en un estuche ilustrado por el pintor de automóviles clásicos Manu Campa. El artista madrileño ha recreado los antiguos boxes del Jarama bajo el cielo de la capital y firmará una lámina numerada para cada comprador.

Nuevo TAG Heuer edición limitada para conmemorar la vuelta a Madrid de la Fórmula 1 | TAG Heuer

Este diseño exclusivo que conmemora la vuelta de Madrid a la Fórmula 1 —con el circuito urbano de Madring— conserva la estética automovilística que acompaña al Carrera desde 1963, aunque reduce ligeramente el diámetro de la caja. La esfera negra opalina y el bisel de cerámica enmarcan un ejemplar que, además, lleva grabado en el reverso la inscripción Spain Limited Edition y su posición dentro de la serie.

Bajo la esfera se encuentra el calibre automático TH20-00, un movimiento desarrollado por la firma suiza que ofrece 80 horas de reserva de marcha. La caja de acero mide 42 milímetros, está protegida por cristal de zafiro y soporta inmersiones de hasta cien metros. Sus pulsadores, inspirados en los pistones de un motor, refuerzan la relación histórica del Carrera con el automovilismo.

Nuevo TAG Heuer edición limitada para conmemorar la vuelta a Madrid de la Fórmula 1 | TAG Heuer

La edición limitada sale a la venta con el mismo precio que las cuatro nuevas versiones regulares del Carrera equipadas con brazalete de acero, por 6.550 euros. A mayores, aparece un modelo con correa de piel azul cuyo precio se sitúa en 6.350 euros.