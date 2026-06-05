Reino Unido elevará todavía más su gasto militar

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, presentará en los próximos días un plan de inversión militar nacional que supondrá un aumento del gasto en defensa en un contexto marcado por la necesidad —ha dicho— de proteger a su país.

Este nuevo incremento de la inversión coincide con la cumbre de la OTAN que se celebrará este mismo mes en Ankara. "Es imprescindible. Es lo correcto para defender nuestro país", ha argumentado Starmer, para quien tener ya el gasto militar en el 2,6% del PIB confirma el "momento histórico" que se está viviendo. "Ya hemos dado ese paso. Se trata del mayor incremento sostenido del gasto en defensa desde la Guerra Fría", ha admitido durante una visita a una industria del ámbito de la defensa.

Según ha recalcado, la amenaza que representa Rusia está detrás del empuje necesario en materia de defensa. "Si alguien necesitara un recordatorio de su importancia, nuestras evaluaciones de inteligencia, compartidas también por otros países aliados, indican que podría producirse un ataque ruso contra la OTAN tan pronto como en 2030", ha señalado, apuntando que esto evidencia "la urgencia y la prioridad" que requiere este tema.

Así las cosas, Starmer ha defendido el trabajo de revisión estratégica para un plan de inversión que guíe el gasto en defensa de Reino Unido los próximos años, a la vez que impulsa la industria nacional. Y es que, según sus palabras, hay un "potencial enorme" en cuanto a la creación de empleo en este ámbito.