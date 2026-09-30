Reino Unido y EEUU tejen una nueva cadena de tungsteno frente al dominio de China

Un 80% de la producción mundial de tungsteno, uno de los minerales considerados críticos para la defensa y la industria avanzada, está en manos chinas. Es precisamente la importancia de vencer esa dependencia lo que ha animado a Reino Unido y Estados Unidos a poner dinero público y contratos a largo plazo para reconstruir fuera del gigante asiático una nueva cadena de suministro.

Tungsteno | Hemerdon

Mediante una combinación de capital y financiación, el gobierno británico destinará algo más de 80 millones de euros a la recuperación de una de las mayores reservas occidentales de tungsteno, ubicada en el suroeste de Inglaterra, cuya producción se suministrará durante ocho años a una empresa estadounidense que, a su vez, acaba de recibir un compromiso de Washington de casi 400 millones de euros para ampliar su capacidad.

Se trata de Elmet Technologies, una empresa que se dedica a comprar tungsteno para transformarlos en componentes mecanizados de alta precisión que posteriormente vende a otras industrias, como la médica, la aeroespacial, la de defensa y la de semiconductores. Recibirá de la mina inglesa unas mil toneladas anuales de trióxido de tungsteno contenido, cuyo valor supera los 1.600 millones de euros.

Si bien esta cuantía representa una parte significativa de la producción que se espera obtener de Hemerdon una vez en plena operación, lo que se aguarda para el año próximo, Londres también se ha reservado margen para asegurar mineral para su propia industria, hasta el punto de que podrá acceder a la mitad de sus extracciones anuales. En concreto, se calcula que la mina podrá producir unas 3.300 toneladas anuales de trióxido de tungsteno, de modo que la cifra comprometida con Elmet supone aproximadamente un tercio de su rendimiento.

Historia de la mina

No es la primera vez que Hemerdon intenta convertirse en la gran fuente occidental de tungsteno. Su anterior propietario, que la adquirió de la empresa australiana Wolf Minerals, invirtió unos 200 millones de euros sobre el desarrollo existente y puso la mina en producción en 2015, pero las dificultades para extraer el mineral de forma eficiente elevaron los costes y las necesidades de financiación de la compañía, que acabó cerrando en 2018.

Instalaciones asociadas a la mina de tungsteno de Reino Unido | Hemerdon

Un año después, Tungsten West compró el activo y ha rediseñado su procesamiento para intentar aprovechar una infraestructura en la que ya se habían invertido cientos de millones de euros entre la planta, la electricidad y las vías de acceso.