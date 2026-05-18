Repsol aumenta su producción de petróleo en Alaska junto a la australiana Santos

Repsol, en consorcio con la compañía australiana Santos, ha comenzado a producir petróleo en Pikka, en el North Slope de Alaska, lo que refuerza el compromiso a largo plazo de la refinería española con el desarrollo energético en Estados Unidos.

De ello ha dado cuenta la propia energética, que ha detallado que su participación en este proyecto alcanza el 49%, mientras la empresa de Australia se eleva hasta el 51%. En virtud de este reparto, los dos socios irán alternando los envíos de cargamento, que se espera que lleguen hasta los 80.000 barriles al día de cara al tercer trimestre —cuando se aguardan también los primeros ingresos por ventas—.

"La entrada en producción de Pikka contribuirá de forma decisiva a revitalizar la producción petrolera de Alaska tras décadas de declive y consolidará el proyecto como un importante centro de producción en la zona", ha destacado Josu Jon Imaz, el consejero delegado de Repsol, sobre un yacimiento cuya producción equivaldrá a casi una quinta parte de la producción actual del estado.

En la primera fase del proyecto Pikka se han perforado 28 pozos de desarrollo. Una vez finalizada, abarcará 45 pozos operados desde una única plataforma de perforación, una planta de tratamiento de agua marina, un centro de operaciones remoto y oleoductos asociados que se conectan con la infraestructura existente en la zona.

Repsol en Alaska

Desde el año 2011, Repsol ha perforado veinte pozos de exploración y evaluación en el North Slope, donde ha descubierto dos zonas con petróleo de alta calidad.

El pasado mes de noviembre, la empresa de España se adjudicó 45 nuevas concesiones de exploración y, posteriormente, en marzo, obtuvo otras 42 nuevas licencias de exploración.

"Ambos bloques de concesiones respaldan los planes de desarrollo futuro, fortaleciendo aún más la posición de la compañía y su potencial futuro en Alaska y en Estados Unidos", ha subrayado la energética.