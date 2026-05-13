El mundo está gastando sus reservas de petróleo a un ritmo récord

Más de diez semanas después del inicio de la guerra en Oriente Próximo, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la consiguiente pérdida de suministro están agotando las reservas mundiales de petróleo a un ritmo récord. El último informe de la Asociación Internacional de la Energía pone cifras a esta conclusión: 117 millones de barriles consumidos en abril que se suman a los 129 millones gastados en marzo.

Este drenaje acelerado de los inventarios mundiales, articulado como vía para compensar parte del shock causado por la contienda en Irán, se agudiza especialmente en los 38 países que componen la OCDE: el desplome se sitúa en 146 millones de barriles, por solo 24 millones procedentes de las reservas visibles del resto de países.

El hueco que deja el golfo Pérsico en los suministros de crudo también ha sido cuantificado por la organización que dirige Fatih Birol. Las pérdidas acumuladas de los productores de esa región superan ya los 1.000 millones de barriles, lo que supone que unos 14 millones de barriles de petróleo se han quedado fuera del mercado mundial cada día desde el inicio del conflicto bélico.

Y aunque los países occidentales están tratando de llenar ese espacio tirando de reservas, la tensión ya se ha trasladado al precio del petróleo, que ha llegado a escalar hasta los 120 dólares y ronda hoy los 110 en un contexto de incertidumbre sobre la posibilidad de que Washington y Teherán acaben firmando un acuerdo de paz. En todo caso, la previsión de la agencia energética pasa por que la volatilidad aumente de cara al verano.

Oferta y demanda

En paralelo, la AIE recorta con fuerza su previsión de demanda de petróleo. Según sus estimaciones, a lo largo de este año se consumirán 104 millones de barriles diarios, lo que disminuye en 1,3 millones diarios las cifras que manejaba antes del inicio de la guerra. El mayor golpe se prevé en la segunda parte del año, con una caída de 2,45 millones de barriles debido al impacto de la petroquímica y la aviación. Mientras, por el lado de la oferta, la producción mundial descendió desde febrero a un ritmo de 12,8 millones de barriles diarios.

En este escenario, incluso si se alcanzara un acuerdo que normalizase los flujos por Ormuz a partir del tercer trimestre de este año, como se prevé en el informe, la oferta tardaría más en recuperarse que la demanda. En consecuencia, los cálculos apuntan que el mercado petrolero seguirá en déficit hasta el último trimestre de 2026.