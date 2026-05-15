Ritz-Carlton transforma la vela de competición en escapada a Nueva York

Con la temporada de vela en el río Hudson en mente, The Ritz-Carlton ha decidido lanzar una gama de experiencias para promocionar las escapadas a Nueva York.

Dentro de su colaboración con el equipo náutico estadounidense, aprovechando la celebración de la New York Sail Grand Prix el último fin de semana de este mes, la cadena hotelera ha diseñado un paquete de actividades que incluye gastronomía, juegos y música en directo en Central Park además de, por supuesto, la retransmisión de la regata.

Además, pone a la venta entradas prémium que habilitan a los espectadores a subir a bordo de una embarcación situada junto al recorrido de la prueba náutica, lo que permite disfrutar la experiencia de una forma mucho más intensa que desde el puerto.

Este nuevo paquete se presenta, por tanto, como una forma de conectar a los huéspedes de los Ritz NoMad y Central Park "con la energía del deporte, a través de experiencias cuidadosamente diseñadas tanto en tierra como en el agua", tal y como lo ha definido George Hammer, director global de marketing de lujo de Marriott International.

Por su parte, Mike Buckley, el director del equipo de vela de Estados Unidos, ha valorado la oportunidad de "expandir el fin de semana de regatas" por una de "las ciudades más emblemáticas del mundo".