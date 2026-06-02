Rolls-Royce afina su eléctrico de lujo: más autonomía, más potencia y más personalización para Spectre

Rolls-Royce presenta Spectre Series II, la actualización de su primer gran coupé eléctrico, lanzado en 2022. La operación de afinado del segundo modelo más vendido por la marca británica el pasado año no se centra solo en las mejoras tecnológicas, que le confieren más autonomía y más potencia, sino que le lleva a adentrarse todavía más en la senda de convertir cada pieza en un objeto único de colección.

La silueta fastback y los faros divididos continúan en esta reedición de un modelo reconocido como uno de los más elegantes de la era moderna, pero aparecen nuevos detalles que permiten acentuar su personalización. "Al ampliar la paleta de materiales y artesanías, respondemos directamente al deseo de nuestros clientes de abordar Spectre con una ambición aún más creativa mientras exploran sus posibilidades como un lienzo en el que contar su historia", ha destacado el director de diseño de la marca.

A fin de hacer cada pieza irrepetible, la actualización incorpora materiales como el duality twill, un tejido de rayón elaborado con bambú e inspirado en la náutica de la Costa Azul que está disponible en lila, chocolate, negro y salvia para su combinación con otros cincuenta colores para la capa base. El cuero con perforaciones es otra de las opciones, y los diseñadores de la casa británica han creado un patrón inspirado en las siluetas cambiantes que proyectan las nubes a la luz de la luna para los hombros y los reposacabezas, y que pueden extenderse a la zona iluminada de las puertas. La chapa de nogal jaspeado de alto brillo, formando un patrón de rayas de tigre, es otro de los enfoques disponibles para los acabados.

Pero la exclusividad no llega solo de la mano del diseño y la personalización. Con las mejoras técnicas introducidas, Rolls-Royce ha logrado aumentar la autonomía de Spectre hasta un 18%, para llegar a superar los 620 kilómetros, mientras los tiempos de carga se reducen un 14%.

Su versión más deportiva, el Black Badge, eleva el par hasta 1.100 Nm (newton metro), una cifra muy alta que se traduce en una entrega de fuerza inmediata, y hasta los 500 kilovatios de potencia (unos 680 cv), de modo que se convierte en el Rolls-Royce más potente jamás fabricado.