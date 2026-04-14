Rolls-Royce convierte el automóvil en arte con Project Nightingale

Rolls-Royce ha descorrido ya el telón de Project Nightingale, su nueva propuesta de carrocerías personalizadas con la que los automóviles de la firma se adentran en el territorio de la creación más exclusiva con un toque de evocación romántica.

Y es que el título de este nuevo proyecto no es casual, sino que el ruiseñor que le da nombre remite a Le Rossignol, el nombre de la casa de los diseñadores e ingenieros junto al refugio invernal de Henry Royce en la Costa Azul. Así pues, esta nueva línea nace empapada en la memoria de la Riviera Francesa e inspirada en la elegancia de los años 20 y 30 del siglo pasado; y vinculada también al hito que supusieron los EX16 y EX 17, aquellos legendarios prototipos de alta velocidad tan codiciados hoy en día.

La larga silueta de este biplaza descapotable de formas monolíticas y limpias es el resultado de reinterpretar ese imaginario con un lenguaje contemporáneo, y su combinación con la plataforma espacial de aluminio y un motor eléctrico que proporciona una experiencia de conducción casi silenciosa a cielo abierto demuestran que es posible poner la mecánica al servicio de la emoción.

No obstante, la expresión de diseño más ambiciosa de la firma británica hasta la fecha solo estará disponible para apenas un centenar de clientes seleccionados en todo el mundo, que podrán hacerse con una pieza ensamblada a mano en Goodwood; si bien las primeras unidades no comenzarán a salir hasta 2028.

Con este nuevo proyecto, Rolls-Royce aúna innovación, exclusividad y un lujo entendido como belleza y libertad de diseño, al tiempo que reivindica que el automóvil ha dejado de ser un medio de transporte para convertirse en una obra de arte.