Rolls-Royce convierte su expansión en un impulso para la economía británica

El emblemático proyecto de ampliación de la sede de Rolls-Royce en Goodwood, iniciado hace un año y que se aguarda que pueda estar operativo para 2029, está dejando notar su impacto en la economía británica. "La presencia de hasta 700 trabajadores en la obra ha generado nuevos negocios por valor de más de tres millones de libras esterlinas en el área local", ha destacado el jefe de relaciones corporativas de la firma de automóviles de lujo, Andrew Ball.

Son datos de un informe elaborado por la propia empresa que ejecuta el proyecto, en el que detalla cómo los hoteles del entorno de la factoría han visto crecer sus ingresos por encima del medio millón de libras, con base en reservas durante semanas y meses; y lo mismo ocurre con otras empresas locales, que cuentan ahora con 115 puestos de trabajo más. Este análisis económico secunda el llevado a cabo por la London School of Economics, que cuantifica el impacto del fabricante de alta gama a la economía de Reino Unido en más de 500 millones de libras esterlinas.

"La nueva ampliación de la sede de Rolls-Royce en Goodwood es un proyecto único en una generación y nos permitirá construir automóviles aún más extraordinarios para nuestros clientes en todo el mundo, salvaguardando el futuro de nuestro negocio y su inmensa contribución a la economía del Reino Unido durante las próximas décadas", ha enfatizado Ball en alusión a la inversión total de 300 millones de libras esterlinas en las nuevas instalaciones.

En cuanto al desarrollo de la obra, actualmente la planta ya ha sido totalmente impermeabilizada, de modo que la instalación de las tecnologías especializadas de Rolls-Royce ya está en marcha. Además, estará dotada de un nuevo centro de acabado de superficies, así como con departamentos dedicados a los encargos a medida y las carrocerías personalizadas.