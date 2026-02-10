Ferrari cierra 2025 con beneficios e ingresos récord que espera mejorar este año

Con cifras récord de beneficios y de ingresos, Ferrari ha presentado hoy unos "extraordinarios resultados financieros" de cierre de 2025 que confirman la solidez de una estrategia que siempre ha rechazado buscar las ganancias en el volumen y que lo ha apostado todo a la exclusividad y el valor de su producto. Hasta el punto de que, como ha anunciado su CEO, Benedetto Vigna, su cartera de pedidos se extiende ya hasta finales de 2027. "La demanda de Ferrari se mantiene muy sólida", ha apreciado.

En cuanto a los resultados, el beneficio neto cosechado el pasado año asciende hasta los 1.600 millones de euros, lo que supone un 5% más que el año precedente; mientras los ingresos del cavallino rampante, de casi 7,15 millones de euros, reflejan un aumento del 7%. El beneficio operativo de 2025 fue de 2.110 millones de euros, un 12% más que el año anterior, con un margen de beneficio operativo del 29,5%; mientras el Ebitda alcanzó los 2.772 millones de euros, un 8% más que el año anterior, con un margen del 38,8%.

Escudería Ferrari | Ferrari

Las tres patas sobre las que se apoya fundamentalmente el negocio —coches, patrocinios y servicios financieros— han contribuido positivamente a estos números, a diferencia del efecto negativo que han dejado el dólar estadounidense y el yen debido a sus caídas.

Un coche Ferrari de F1

En cuanto a los coches, a pesar de los aranceles de Estados Unidos, más de 6.000 millones de euros en ingresos procedentes de distintos países y mercados confirman que sus reconocidos superdeportivos de lujo no han pasado de moda. Suponen, por tanto, aproximadamente el 85% de la entrada de fondos en Maranello, tras crecer casi un 5%.

Después de la incorporación de las familias 12Cilindri y SF90 XX , el Daytona SP3 completó su producción en serie limitada y las primeras entregas del F80 vieron la luz en el último trimestre, facilitando la transición hacia este año. Además, el catálogo se amplió con otros seis modelos —296 Speciale, 296 Speciale A, Amalfi, 849 Testarossa, 849 Testarossa Spider y la primera fase de presentación de su primer modelo eléctrico, el Ferrari Luce— que definirán las entregas a partir de 2026.

Ferrari Daytona SP3 | Ferrari

Precisamente con la vista puesta en este año, el fabricante italiano espera aumentar sus ventas un 5%, hasta los 7.500 millones; una proporción escasamente por debajo de la que se aguarda que crezca el beneficio operativo, cifrado para el cierre del próximo ejercicio en 2.220 millones de euros, con un margen que igualmente seguiría en el 29,5%. El del resultado bruto de explotación, en cambio, escalaría hasta el 39%, según las proyecciones, al dejar un resultado ajustado de 2.930 millones de euros.