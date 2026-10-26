Roma abre al mercado internacional un contrato de 836 millones de euros para gestionar sus residuos

Roma pretende reforzar su capacidad de gestión de residuos con un contrato de 836 millones de euros que abre oportunidades de negocio no solo para las empresas italianas, sino que también brinda a las extranjeras la posibilidad de hacerse con un contrato de tres años de servicios de tratamiento, recuperación y transporte de residuos urbanos.

El concurso, cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre, está dividido en cuatro lotes, pero la mayor parte del presupuesto se dedica al transporte de los residuos (algo más de 339 millones de euros) y al tratamiento de los desechos sin separar (322 millones de euros).

Una de las particularidades de la convocatoria es su dimensión internacional, toda vez que la empresa pública encargada del concurso contempla expresamente la posibilidad de recurrir a plantas situadas fuera de Italia siempre que cuenten con las autorizaciones ambientales necesarias.

La operación responde a una necesidad estructural de la capital de Italia, que genera un volumen de residuos superior a su capacidad de tratamiento y que encuentra en la contratación de servicios externos una vía para garantizar su gestión mientras desarrollan nuevas infraestructuras de tratamiento. De este modo, además, puede cerrar un acuerdo con varios adjudicatarios en función de sus necesidades exactas.