REEcycle prepara su salto al Nasdaq como la primera cotizada de reciclaje de tierras raras en EEUU

El reciclaje de tierras raras quiere hacerse un hueco en el Nasdaq. Con el fin de convertirse en la primera empresa del sector que desembarca en Wall Street, la compañía REEcycle Holdings ha pactado su fusión con Hall Chadwick Acquisition Corp., un vehículo bursátil creado precisamente para llevar empresas privadas a los mercados, por valor de 343 millones de euros.

Este pago no se hará en efectivo a los accionistas de REEcycle, sino que estos recibirán títulos de la nueva sociedad cotizada, de modo que seguirán vinculados al futuro bursátil de la compañía. Y, dentro de esa cifra, un total de 43 millones de euros se presentan como contraprestación contingente, es decir, condicionados a que la empresa alcance una tasa anualizada de 50 toneladas de óxido mixto de tierras raras.

Por el momento, REEcycle tiene una planta demostrativa en Oklahoma en la que produce entre seis y ocho toneladas, pero prevé alcanzar los cien millones de toneladas a finales del año próximo en la que será su primera instalación industrial. Según sus propios datos, actualmente son capaces de recuperar 15 de los 17 elementos de tierras raras, si bien únicamente se centran en el neodimio, el disprosio, el praseodimio y el terbio.

En un contexto en el que Washington está tratando de reducir su dependencia de China en lo que atañe a los minerales estratégicos, el negocio de recuperar los materiales de elementos al final de su vida útil —discos duros, aerogeneradores, maquinaria industrial— reviste un importante interés de cara a apuntalar la seguridad del suministro.

Sin embargo, sobre la mesa todavía existen dudas alrededor de la capacidad de la empresa de obtener materia prima suficiente y de los beneficios que se pueden conseguir con la comercialización del material reciclado.

Actualmente, la operación todavía está sujeta al voto de los accionistas de Hall Chadwick y a que la documentación pase el filtro del registro ante la SEC, el supervisor de los mercados de valores en Estados Unidos.