Aumenta la dependencia de China para el suministro mundial de tierras raras para la industria

Un informe de la Agencia Internacional para la Energía (AIE) alerta sobre el incremento de la dependencia mundial de la producción china de tierras raras, que en sectores como el refinado de las mismas para la generación de imanes alcanza un porcentaje del 90%. La agencia concluye que sería necesario apostar por realizar inversiones por valor de 60.000 millones de dólares en la próxima década para diversificar las cadenas de producción de imanes.

La importancia de los 17 elementos de tierras raras que sustentan una amplia gama de tecnologías —desde vehículos eléctricos y centros de datos de IA hasta robótica y sistemas de defensa— ha crecido notablemente en los últimos años, impulsada en gran medida por el creciente uso de imanes permanentes de alto rendimiento. La demanda de tierras raras para imanes se ha duplicado desde 2015 y se prevé que aumente en más del 30 % para 2030.

Según indica el estudio, hace dos décadas China apenas representaba la mitad de la producción mundial de imanes permanentes, cuando ahora llega a alcanzar el 95%. Esto pone de manifiesto la vulnerabilidad del resto de países ante situaciones como los controles a la exportación temporales establecidos por el país asiático durante 2025. Si estos controles se implantasen de forma definitiva, hasta 6,5 billones de dólares de actividad económica fuera de China podrían estar en riesgo cada año, con especial impacto en el sector automotriz, electrónico y otros ámbitos del transporte.

A pesar de la creciente concienciación sobre estos riesgos, el progreso hacia una mayor diversificación del suministro ha sido limitado, según el informe. Para 2035, se espera que la capacidad existente cubra solo alrededor de la mitad de las necesidades mineras, una cuarta parte de las necesidades de refinación y menos de una quinta parte de la demanda de imanes fuera de China. Esto apunta a una brecha cada vez mayor a menos que se acelere la inversión en diversificación.

El informe destaca un notable desequilibrio en los esfuerzos actuales de desarrollo de la cadena de suministro, con una cartera de proyectos de producción de imanes sustancialmente menor que la de proyectos de la cadena de suministro. Los proyectos de imanes existentes y planificados fuera de China representan solo alrededor de un tercio de la capacidad minera.

Para cerrar esta brecha se requeriría un crecimiento sustancial en toda la cadena de valor, particularmente en la refinación y la fabricación de imanes, que siguen siendo cuellos de botella clave. El informe estima que se necesitarán alrededor de 60.000 millones de dólares de inversión durante la próxima década para desarrollar cadenas de suministro diversificadas. "Si bien es una inversión significativa, es modesta en comparación con la magnitud de las posibles pérdidas económicas asociadas con las interrupciones del suministro", apunta el informe.

Reciclaje e innovación

Por otra parte, el informe señala también que el reciclaje y la innovación ofrecen importantes vías complementarias para diversificar la producción de tierras raras. El reciclaje por sí solo tiene el potencial de reducir la necesidad de suministro primario hasta en un 35 % para 2050, mientras que los avances en tecnologías innovadoras de producción y sustitución podrían aliviar la presión sobre los elementos más limitados.

El informe señala que la diversificación no es simplemente una cuestión de planificar nuevos proyectos. Existe un desafío ecosistémico más amplio que abarca los cuellos de botella en tecnología, equipos, maquinaria y habilidades, los cuales deben abordarse para que los proyectos sean competitivos. De ahí que lograr cadenas de suministro de tierras raras seguras y resilientes requerirá un enfoque integral y coordinado. Dada la distribución geográfica de los recursos, las capacidades y la demanda industrial, ningún país puede construir cadenas de valor totalmente integradas de forma aislada, por lo que el fortalecimiento de la cooperación internacional será fundamental.