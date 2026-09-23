San Diego destinará hasta 2.900 millones de euros para conectar el aeropuerto con el tren

San Diego quiere acelerar uno de los proyectos de transporte que lleva casi dos décadas sobre la mesa: conectar directamente su aeropuerto internacional con la red ferroviaria de la ciudad.

Tras un estudio que ha reducido a cinco las alternativas ferroviarias viables —desde las 21 que había sobre la mesa—, la agencia pública responsable de la planificación del transporte ha decidido preparar ya una solicitud de propuestas al mercado sobre tres opciones de tren automático —sin conductor— y dos extensiones del metro ligero. Según las últimas estimaciones, el coste oscila entre 1.300 y 2.900 millones de euros, en función del trazado y la tecnología elegidos.

Para llegar a estas cinco candidatas, se sometieron las propuestas a sucesivas cribas: primero se descartaron las que cubrían una menor demanda y peor conexión con la red existente y después se eliminaron otras por su coste o complejidad constructiva.

Toda esta planificación ha contado con fondos federales de Estados Unidos destinados a proyectos que reduzcan la congestión y mejoren la calidad del aire en las principales urbes del país.

Con este objetivo, sumado a la importancia de reducir los tiempos de viaje, la segunda mayor ciudad de California está estudiando también la posibilidad de disponer hasta tres conexiones de autobús rápido que conecten el centro y el aeropuerto a través de carriles reservados.