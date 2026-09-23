Sánchez resalta el vínculo entre España y EEUU: "Es el mayor inversor y el principal destino de nuestras exportaciones fuera de la UE"

De viaje oficial en Nueva York para asistir a la asamblea de la ONU, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha aprovechado para poner en valor las relaciones económicas y comerciales entre los dos países.

Hasta el punto de que, como ha dicho durante su intervención en un encuentro empresarial en la cámara de comercio de España, Estados Unidos es hoy "el mayor inversor" en su país y "el principal destino" de sus exportaciones fuera de la Unión Europea. Según los últimos datos de comercio exterior, que ayer hizo públicos el gobierno que encabeza Pedro Sánchez, el país que lidera Donald Trump encabezó con claridad las inversiones extranjeras en España, al aportar más de 2.857 de euros, pero también las salidas de capital, con desinversiones en el entorno de los 3.850 millones de euros.

En todo caso, para el inquilino de Moncloa, el vínculo que une a España y Estados Unidos es "más sólido que el acero que sostiene el puente de Brooklyn" y "está por encima de cualquier coyuntura" o incluso "de cualquier diferencia" entre los gobiernos de turno. "No solo somos socios comerciales, yo creo que somos socios esenciales. Y no solo somos aliados estratégicos, creo que somos compañeros de travesía. No solo somos amigos, creo que somos familia", ha enfatizado, al tiempo que resaltado igualmente la importancia económica de América Latina y el Caribe, que tienen en España su puerta de entrada al mercado europeo y viceversa.

"Nuestra vocación es europea, iberoamericana, es trasatlántica; y no elegimos entre esos espacios", ha remarcado el presidente español, quien ha defendido que las economías abiertas necesitan reglas fiables, socios previsibles y una cooperación a largo plazo. En un mundo convertido "demasiadas veces en un tablero de Risk", Sánchez ha apelado a mantener "más diálogo, más colaboración y, evidentemente, más multilateralismo".