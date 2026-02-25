Golpe 23F
Santander sube un 4,8% en bolsa e impulsa al Ibex a un nuevo máximo de 18.461 puntos

El plan estratégico de la entidad, con ambiciosos objetivos, es bien recibido por el mercado

Paneles con la cotización del Ibex 35 en la Bolsa.
Paneles con la cotización del Ibex 35 en la Bolsa. | Europa Press

Banco Santander ha escalado un 4,81% en la sesión de este miércoles en la bolsa de Madrid, después de haber presentado su nuevo plan estratégico para el periodo entre 2026 y 2028, que incluye un objetivo de 20.000 millones de euros de beneficio neto a cierre del plan y más que duplicar el dividendo en efectivo por acción. El impulso del Santander ha elevado la cotización del Ibex hasta los 18.461 puntos, con una subida del 1,49%.

La entidad ha alcanzado un precio de 11,164 euros por título y se ha erigido como el tercer mejor valor del Ibex 35 en la sesión de hoy, por detrás de Acciona, que se ha disparado un 8,29%, y de Rovi, que ha subido un 4,92%.

El nuevo plan de Santander contempla superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, frente a los 180 millones de finales de 2025; que el retorno sobre capital tangible (RoTE) sea más del 20%, y que el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción (TNAV por acción más DPS) sea del 20%, también al final del plan.

La entidad prevé que los ingresos crezcan a un ritmo de dígito medio y una reducción de costes cada año, de tal manera que la ratio de eficiencia sea en torno al 36% en 2028. Igualmente, prevé operar al cierre del periodo con una ratio de capital CET1 de aproximadamente el 13%, lo que está dentro del rango operativo objetivo del 12 al 13%.

