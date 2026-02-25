Santander sube un 4,8% en bolsa e impulsa al Ibex a un nuevo máximo de 18.461 puntos

Banco Santander ha escalado un 4,81% en la sesión de este miércoles en la bolsa de Madrid, después de haber presentado su nuevo plan estratégico para el periodo entre 2026 y 2028, que incluye un objetivo de 20.000 millones de euros de beneficio neto a cierre del plan y más que duplicar el dividendo en efectivo por acción. El impulso del Santander ha elevado la cotización del Ibex hasta los 18.461 puntos, con una subida del 1,49%.

La entidad ha alcanzado un precio de 11,164 euros por título y se ha erigido como el tercer mejor valor del Ibex 35 en la sesión de hoy, por detrás de Acciona, que se ha disparado un 8,29%, y de Rovi, que ha subido un 4,92%.

El nuevo plan de Santander contempla superar los 210 millones de clientes a cierre del periodo, en 2028, frente a los 180 millones de finales de 2025; que el retorno sobre capital tangible (RoTE) sea más del 20%, y que el crecimiento del valor contable tangible por acción más el dividendo por acción (TNAV por acción más DPS) sea del 20%, también al final del plan.

La entidad prevé que los ingresos crezcan a un ritmo de dígito medio y una reducción de costes cada año, de tal manera que la ratio de eficiencia sea en torno al 36% en 2028. Igualmente, prevé operar al cierre del periodo con una ratio de capital CET1 de aproximadamente el 13%, lo que está dentro del rango operativo objetivo del 12 al 13%.