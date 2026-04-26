Un senador levanta su veto y allana el nombramiento de Kevin Warsh para presidir la Fed

El senador republicano Thom Tillis ha anunciado este domingo que votará a favor de la confirmación del nominado de Donald Trump para dirigir la Reserva Federal (FED), Kevin Warsh, tras constatar que el Departamento de Justicia había suspendido definitivamente una investigación sobre su predecesor, Jerome Powell.

En comentarios a la cadena NBC, Tillis ha defendido que siempre consideró a Warsh como un candidato "perfecto" para dirigir la FED y matizó que su veto se debía a que entendía la investigación sobre Powell como una persecución política dirigida por el departamento de Justicia.

"Este fin de semana hemos trabajado mucho para recibir garantías de que el departamento de Justicia no estaba siendo empleado como un arma para amenazar la independencia de la Reserva Federal. Así que esto permitirá que el señor Warsh continúe con su confirmación a tiempo", ha explicado Tillis a la cadena.

El senador ha confirmado su decisión en un comunicado que allana el camino para la rápida confirmación de Warsh como sucesor de Powell, cuyo mandato finaliza el 15 de mayo. "Con estas garantías, espero apoyar la confirmación de Kevin Warsh", declaró Tillis en la nota. "Es un candidato excepcional, y es hora de que la Reserva Federal supere esta distracción y vuelva a centrarse por completo en su misión", ha añadido.

Amplio respaldo a Warsh

Warsh, quien compareció ante el comité bancario del Senado en una audiencia de confirmación la semana pasada para ratificar que actuaría con plena independencia de la Casa Blanca, cuenta con un amplio respaldo de los legisladores republicanos. El comité, del cual Tillis es miembro, ha programado una votación sobre la nominación de Warsh para el 29 de abril.

La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, emitió citaciones al banco central en enero como parte de una investigación penal sobre los sobrecostes en la renovación de un edificio de la Reserva Federal y el testimonio que Powell prestó ante el Congreso sobre el asunto.

Su investigación penal se produjo tras meses de ataques contra el presidente de la Reserva Federal por parte del presidente Donald Trump, quien se quejó de que Powell no estaba bajando los tipos de interés con la suficiente rapidez. La oficina del inspector general de la Reserva Federal inició su revisión de la renovación de la sede del banco central el año pasado a petición de Powell.

Archivo de la investigación

Pirro declaró en una publicación en redes sociales el viernes que archivaría la investigación mientras el inspector general de la Reserva Federal examina los costos de la renovación, aunque afirmó: "No dudaré en reiniciar una investigación penal si los hechos lo justifican".

Warsh, de 56 años, fue gobernador de la Reserva Federal entre 2006 y 2011 y ha criticado a la institución desde que la dejó. En su audiencia de confirmación el martes, pidió un "cambio de régimen" en la forma en que la Reserva Federal lleva a cabo su política monetaria.