Así son los Exobot, coches eléctricos destinados al mercado árabe de lujo

Arabia Saudí ha presentado sus Exobot, una nueva gama de coches eléctricos destinados al mercado árabe de lujo. Las primeras novedades presentadas han sido un SUV y una berlina, y marcan el inicio de una cartera de siete vehículos en el horizonte de 2030.

El nuevo SUV eléctrico de la gama Exobot, compañía de Arabia Saudí | CEER

Estos vehículos se fabricarán en el CEER Manufacturing Complex, en Arabia Saudí, la mayor planta de fabricación de Oriente Próximo y una de las más avanzadas tecnológicamente del mundo. Concebidos específicamente para adaptarse a las condiciones climáticas de la región, su diseño es reflejo del estilo y la cultura de su país, hasta el punto de que la marca se compromete a alcanzar un 45% de materiales locales en su producción en menos de una década.

El exterior se caracteriza por proporciones ultradinámicas y un distintivo perfil en cuña que transmite una sensación de aceleración contenida incluso cuando está detenido. Su forma combina de manera fluida volúmenes mecanizados de gran precisión en la parte delantera y trasera con superficies elegantemente fluidas en la zona central del habitáculo, creando una estética biomecánica inspirada en la arquitectura antigua de Hegra.

Interior del nuevo sedán eléctrico de la gama Exobot, compañía de Arabia Saudí | CEER

El frontal proyecta una presencia decidida que, junto con la elegante firma lumínica horizontal, maximiza la anchura visual y crea una imponente presencia en carretera.

Su audaz diseño se fundamenta en referencias históricas saudíes, con elementos como las 32 barras de iluminación que se relacionan con el año 1932, cuando Arabia Saudí se unificó para convertirse en reino; o el motivo triangular de sus llantas, influenciado por las aberturas de estilo Al-Lahuj presentes en la arquitectura del país.

Características del motor

La berlina mide 5,26 metros de largo por 2,1 metros de ancho y 1,43 metros de alto, mientras que el SUV se reduce a 5,02 metros de largo por 2,1 metros de ancho y 1,69 metros de alto, lo que los sitúa entre los segmentos de vehículos de pasajeros de gran tamaño.

En el habitáculo, el interior incorpora una amplia variedad de funciones innovadoras que mejoran la experiencia del conductor y los pasajeros. El elegante volante tipo yugo, de diseño minimalista, sitúa los controles esenciales al alcance de la mano, permitiendo cambiar con fluidez entre los distintos modos de conducción.

Interior de los nuevos coches eléctricos Exobot, de Arabia Saudí | CEER

En su especificación más alta, Exobot despliega unos 1.111 CV y 1.500 Nm de par. La berlina, de menor altura, puede acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,1 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 250 km/h. Por su parte, el SUV necesita tres décimas de segundo más para alcanzar los 100 kilómetros por hora, y su velocidad máxima se sitúa en 210 kilómetros por hora.