Ferrari presenta su nuevo modelo Amalfi Spider, que combina conducción deportiva y estilo

La firma italiana Ferrari presentó hoy en su factoría de Maranello su nuevo modelo Amalfi, un Spider V8 2+ con motor central delantero que encarna el equilibrio perfecto entre deportividad contemporánea y versatilidad dentro de la gama Ferrari.

El coche ejemplifica el estilo de vida deportivo de Ferrari en una configuración descapotable. Ha sido diseñado para quienes buscan una experiencia de conducción más dinámica sin sacrificar la comodidad ni el estilo,

El diseño del Ferrari Amalfi Spider se basó en el deseo de preservar las proporciones y los volúmenes del Ferrari Amalfi, conservando su elegante y fluida silueta. La capota es de lona, una opción que realza la versatilidad del coche, otorgándole una posición clara y distintiva dentro de la gama de la marca italiana.

La capota se abre en 13,5 segundos y puede operarse en movimiento a velocidades de hasta 60 km/h. Una vez plegada, su compacto tamaño (de tan solo 220 mm de grosor) maximiza la capacidad del maletero, ofreciendo 255 litros con el techo cerrado y 172 litros con el techo abierto.

Doble cabina y botón de arranque

Al igual que el Ferrari Amalfi, el habitáculo presenta un diseño de doble cabina y una interfaz conductor-coche evolucionada. Entre sus elementos clave se incluyen el volante con botones físicos, el regreso del icónico botón de arranque, la pantalla central integrada y controles diseñados para una interacción natural incluso en la conducción más dinámica.

El diseño del vehículo se basa en un enfoque fluido y minimalista, con volúmenes esculpidos y superficies limpias que transmiten modernidad y dinamismo. El frontal se define por una gran entrada de aire y un capó largo y esculpido que alberga el motor V8 turboalimentado de 640 CV. En la parte trasera, el alerón activo integrado contribuye a la estabilidad a alta velocidad, mientras que las llantas forjadas y los detalles de fibra de carbono completan una estética deportiva y sofisticada.